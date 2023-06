Złagodzenie barier dla przystąpienia Ukrainy do NATO? Biden odpowiada

Prezydent USA Joe Bidena powiedział, że nie popiera złagodzenia barier dla przystąpienia Ukrainy do NATO - napisał w sobotę portal CNN. Biden wytłumaczył, że Kijów "musi spełniać te same standardy, co inni członkowie".

Joe Biden spotkał się z dziennikarzami w sobotę przed wyjazdem do Filadelfii na pierwsze oficjalne spotkanie w ramach kampanii prezydenckiej. Na konferencji prasowej został zapytany, czy złagodziłby bariery dla przystąpienia Ukrainy do NATO. - Nie - odparł stanowczo. - (Ukraińcy - red.) muszą spełniać te same standardy, co inni członkowie. Nie zamierzam więc tego ułatwiać - oznajmił.