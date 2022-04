Sankcje wobec Rosji, pomoc finansowa i kandydatura do Unii. Zełenski rozmawiał z szefem Rady Europejskiej

Szef Rady Europejskiej Charles Michel przebywa w Kijowie. Odwiedził między innymi Borodziankę. "Historia nie zapomni popełnionych tu zbrodni wojennych" - napisał. Potem spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, z którym między innymi rozmawiał o ukraińskiej gospodarce. Prezydent Ukrainy relacjonował, że mowa była także między innymi o sankcjach wobec Rosji i kandydaturze jego kraju do Unii Europejskiej.

Charles Michel przyjechał do stolicy Ukrainy. "W sercu wolnej i demokratycznej Europy" - napisał na Twitterze, publikując zdjęcie z kijowskiego dworca, gdzie powitała go wicepremier Olga Stefaniszyna.

Michel potem pojechał do zniszczonej przez Rosjan Borodzianki w obwodzie kijowskim. "Historia nie zapomni popełnionych tu zbrodni wojennych. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości" - oświadczył za pośrednictwem Twittera.

- Nasze państwo i społeczeństwo muszą rozumieć, że wojna kosztuje. Ludzie to najdroższe, co tracimy. Tracimy też naszą gospodarkę, dlatego zrozumiałe jest, że mamy deficyt - mówił na konferencji Zełenski. - Dzisiaj z Charlesem Michelem omówiliśmy tę kwestię. Jest kilka instrumentów, jestem przekonany, że damy radę z tym problemem sobie poradzić. Niezależnie od wojny nasi ludzie muszą otrzymywać wypłatę, emerytury i wsparcie, bo bez tego jedności w naszym narodzie nie będzie, bo ludzie nie będą myśleć o tym, jak bronić swojego państwa, tylko jak znaleźć pieniądze, aby wykarmić rodzinę - zwracał uwagę.

Michel mówił z kolei o kwestiach kandydowania Ukrainy do Unii Europejskiej. Wspomniał, że to nie tylko proces prawny, ale i polityczny. - Komisja (Europejska) ma zadanie. Powinna opublikować opinię odnośnie tego podania do końca czerwca - opisał.