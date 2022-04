Walki pod Charkowem. Rosjanie użyli pocisków termobarycznych i broni fosforowej

Miasto jest przygotowane do obrony przed rosyjskimi atakami - przekazał mer Charkowa. Wojska Putina użyły zabronionych pocisków fosforowych i amunicji termobarycznej w czasie walk o miejscowość Mała Rohań na obrzeżach Charkowa - podała we wtorek agencja Ukrinform, powołując się na ukraińską Gwardię Narodową.

Mer Charkowa Ihor Terechow zapewnił we wtorek, że miasto jest dobrze przygotowane do obrony przed Rosjanami. Zwrócił się do mieszkańców z apelem, aby nie panikowali w obawie przed rosyjską ofensywą.