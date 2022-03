Charków. Prawie tysiąc domów zniszczonych w wyniku ostrzałów

Środa to 28. dzień zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. Jednym z najbardziej atakowanych przez rosyjskie wojska ukraińskich miast jest Charków. Mer Ihor Terehow w środę przekazał, że w wyniku ostrzałów w Charkowie zniszczone zostały 1143 obiekty infrastruktury, w tym 998 domów mieszkalnych.

Ihor Terehow poinformował, że służby komunalne i wolontariusze próbują przywrócić funkcjonowanie infrastruktury tam, gdzie jest to możliwe. - Dostarczamy wodę, ogrzewanie. Wiem, jak emocjonalnie i fizycznie ciężko jest się trzymać, ale razem robimy wszystko, co jest możliwe, by Charków się utrzymał i zwyciężył - powiedział mer.