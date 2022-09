Charków po intensywnym rosyjskim ostrzale

czytaj dalej

Na pogrzebie królowej Elżbiety II każde państwo będzie mógł reprezentować jedynie jego przywódca w towarzystwie małżonki lub małżonka - poinformował portal Politico. Dodał, że wynika to z przyczyn logistycznych. Ponadto liderzy mają zostać przewiezieni do Opactwa Westminsterskiego autobusami. Poproszono też, by goście przybyli na pogrzeb samolotami rejsowymi, nie prywatnymi maszynami.