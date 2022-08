"Nagle huk, zrobiło się szaro". Zabici i ranni w rosyjskich atakach

Co najmniej jedenaście osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków rakietowych na dzielnice mieszkaniowe Charkowa i Krasnohrad – poinformowały władze obwodowe i służby ratunkowe. "Rosja wciąż zabija ludzi w centrum Europy" - napisał po ataku na budynek internatu szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

- Nagle huk, zrobiło się szaro od pyłu. Podeszłam do drzwi. Dobrze, że byłam na parterze. Usłyszałam sąsiada, który jest kaleką. Wszystko zostało zniszczone. Schody zaczęły się rozpadać - relacjonowała moment ataku jedna z lokatorek internatu.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba podkreślił na Twitterze po środowym ataku, że "Rosja wciąż zabija ludzi w centrum Europy". Zaapelował do świata o jak największą pomoc wojskową, gdyż jest to jedyny sposób, by powstrzymać Rosję.