Ukraina, Charków. Miasto chce uruchomić metro, ale niektórzy nie chcą się z niego wyprowadzić

Rosyjskie wojska wycofały się z okolic Charkowa, a intensywnie bombardowane miasto zaczyna powoli wracać do normalnego życia. Władze planują przywrócić między innymi pracę metra, by usprawnić komunikację. To może oznaczać problem dla setek mieszkańców, którzy stracili dach nad głową i znaleźli schronienie na peronach i w pociągach - podała w reportażu ukraińska telewizja 1+1.