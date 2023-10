W Ukrainie powstanie nietypowa szkoła

czytaj dalej

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 587 dni. Przed śmiercią ówczesny dowódcą 31. Brygady WDW pułkownik Andriej Kondraszkin ujawnił, że jego siły poniosły straty personalne, a ich motywacja do walki spadła do poziomu krytycznego – przekazał Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na relację dowódcy Batalionu Wostok Aleksandra Chodakowskiego. Amerykański think tank podkreślił, że informacje te potwierdzają wcześniejsze oceny, że ukraińskie operacje kontrofensywne na południe od Bachmutu mogą osłabiać rosyjskie wojska broniące i kontratakujące ten obszar. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.