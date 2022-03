Kolejny ostrzał Charkowa w Ukrainie

W Charkowie doszło do kolejnego ostrzału - podał białoruski portal Nexta. To kolejne we wtorek bombardowanie tego miasta, które nadal jest kontrolowane przez siły Ukrainy.

Ataki na Charków

To kolejny atak na to miasto na wschodzie Ukrainy. Wcześniej we wtorek Rosjanie ostrzelali główny plac Charkowa. Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych widać moment uderzenia rakiety i eksplozję w okolicach siedziby lokalnej administracji. Tuż przy ulicy, po której przejeżdżają samochody. Ukraińskie władze informują o co najmniej siedmiu ofiarach śmiertelnych i 24 rannych we wtorkowych rosyjskich ostrzałach miasta.