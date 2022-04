Charków pod ostrzałem. Część mieszkańców "cały czas musi żyć w piwnicach"

W Charkowie dzielnice znajdujące się na obrzeżach są nieustannie ostrzeliwane - przekazała Agnieszka Lichnerowicz z TOK FM, która przebywa w mieście. Dodała, że "w ostatnich dniach doszło do takich miękkich kontrofensyw, czyli odepchnięcia wojsk rosyjskich". Przekazała też, że cześć mieszkańców, którzy opuścili wcześniej miasto, wraca do niego.

O tym, jak wygląda obecnie sytuacja w Charkowie - drugim co do wielkości mieście Ukrainy - mówiła na antenie dziennikarka Agnieszka Lichnerowicz z TOK FM. Wskazywała, że było ono "szczególnie mocno ostrzeliwane". - W ostatnich dniach doszło tutaj wokół miasta do takich miękkich kontrofensyw, czyli odepchnięcia wojsk rosyjskich - przekazała.