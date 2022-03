Szef RE Charles Michel i szefowa KE Ursula von der Leyen o ataku Rosji. "Wolność ma imię. To imię to Ukraina"

Charles przyznaje, że Unia Europejska "ma słabości"

Szef RE mówił, że prezydent Rosji Władimir Putin myślał, że podbije Ukrainę w kilka dni, ale się mylił. - Myślał też, że podzieli Unię Europejską i naszych sojuszników, i też się mylił - kontynuował. Zapewnił, że UE jest przygotowana do tego, by robić więcej w celu "zagłodzenia jego maszyny wojennej".

Ocenił też, że rosyjska inwazja pokazała, że Unia "ma słabości w dziedzinie energetyki". - To pokazuje, jak słuszne były nasze ambicje większego uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców - powiedział.

Szefowa KE: chcemy robić wspólne zakupy gazu jako Europejczycy

Na forum europarlamentu wystąpiła również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen . Podkreśliła, że "nasz kontynent podlega w tej chwili wstrząsom tektonicznym, których nie wiedzieliśmy do czasu upadku muru berlińskiego". - Konsekwencje wojny dla naszej architektury bezpieczeństwa będą bardzo daleko idące - przekonywała.

Przekazała, że KE chce, by państwa członkowskie dokonywały wspólnych zakupów gazu. - Chcemy robić wspólne zakupy gazu jako Europejczycy, a nie 27 różnych oddzielnych ścieżek zakupu - mówiła. - Jutro będę rozmawiała z prezydentem ( Joe) Bidenem o możliwości przesyłu gazu skroplonego z USA do Unii Europejskiej. Chcemy być również na tak dla dodatkowych dostaw w ciągu dwóch najbliższych zim - dodała.

Von der Leyen: wolność ma imię. To imię to Ukraina

Szefowa Komisji Europejskiej mówiła także o "zatrważającej" rzeczywistości rosyjskiej okupacji w Ukrainie. Jak wskazywała, mimo tego "tysiące obywateli Ukrainy wychodzi na ulice" i "wymachuje niebiesko-żółtymi flagami w twarz okupantom". - Wolność ma imię. To imię to Ukraina. Flaga Ukrainy to flaga wolności - dodała von der Leyen.