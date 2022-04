Generał SBU punktuje rosyjską strategię. "Nie jestem w stanie zrozumieć logiki"

Generał w stanie spoczynku i były wiceszef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wiktor Jahun powiedział w rozmowie z telewizją Ukraina24, że "rosyjski potencjał w Ukrainie się wyczerpuje, a siły wroga mają niewielkie szanse, by opanować całą południową Ukrainę". - Mam też wrażenie, że rosyjscy dowódcy imitują działania wojenne w naszym kraju, by zadowolić prezydenta Władimira Putina - dodał Jahun.

Były wiceszef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zauważył, że "z punktu widzenia rosyjskich sił nie jest w stanie zrozumieć" logiki tej wojny. - Zamiast oszczędzać specjalistyczne formacje piechoty morskiej i wojsk powietrznodesantowych Rosjanie potraktowali je jak zwykłą liniową piechotę i rzucili do walki, między innymi w obwodzie kijowskim. Nic zatem dziwnego, że elitarne oddziały zostały zdziesiątkowane, a teraz - przetrzebione fizycznie i zdegradowane moralnie - nie chcą już dłużej walczyć - powiedział Jahun.

Niewielkie szanse

Według generała rosyjskie wojska mają niewielkie szanse, by - zgodnie z zapowiedzią - opanować całą południową Ukrainę i dotrzeć do Naddniestrza, separatystycznego regionu we wschodniej Mołdawii.