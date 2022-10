Były dyrektor CIA: Ukraińcy mogą w zimie osiągnąć znaczny postęp w wyzwalaniu swoich ziem

Generał David Petraeus w czasie obrad Kijowskiego Forum Bezpieczeństwa podkreślał w swoim wystąpieniu, że "Ukraińcy są na swojej ziemi", "wiedzą, za co się biją" i nawet jeśli potrzebują odpoczynku w czasie walk, to "mogą zwrócić się do swoich". Tak więc - dodał - "zima będzie różna dla Ukraińców i dla Rosjan". Były szef amerykańskiego wywiadu CIA wyraził oczekiwanie, że armia ukraińska przeprowadzi skuteczne ofensywy i będzie wyzwalać swoje terytoria.

Generał Petraeus: w przeszłości liczyliśmy się z uczuciami Putina, teraz nie będziemy zwracać na to uwagi

Generał wyraził przekonanie, że gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy powinna być droga tego kraju do NATO. - W przeszłości liczyliśmy się z uczuciami Putina i nie doprowadziło to do niczego dobrego. Teraz nie będziemy na to zwracać uwagi - powiedział Petraeus.