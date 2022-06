Były wiceprezes Gazprombanku i rzecznik Gazpromu w legionie walczącym z Rosjanami. Zostawił Rosję dla Ukrainy

Igor Wołobujew - były wiceprezes Gazprombanku i rzecznik Gazpromu - pojawił się na nagraniu, w którym mówi, że wstąpił do legionu "Wolność Rosji" walczącego po stronie Ukrainy. Wołobujew wyjechał z Rosji na początku marca. Jak wtedy tłumaczył, zrobił to ze względu na rodzinę i swoje ukraińskie korzenie.

- Nie mogłem dłużej przebywać w Rosji. Jestem Ukraińcem z pochodzenia, nie mogłem obserwować, stojąc z boku, co Rosja robi z moim krajem. Mój przyjazd do Ukrainy jest jak skrucha, chcę zmyć moją rosyjską przeszłość. Chcę pozostać w Ukrainie do zwycięstwa – mówił Wołobujew wiosną w rozmowie z rosyjskim portalem śledczym Insider.

Teraz pojawił na nagraniu opublikowanym m.in. przez serwis Nexta w mediach społecznościowych. Widać go w grupie innych osób ćwiczących strzelanie. Osoba za kamerą pyta go po oddanej serii, "Igor, jak jest?". Były rzecznik Gazpromu mówi, że wstąpił do legionu "Wolność Rosji". - Jeśli nienawidzicie putinowskiego reżimu i chcecie, by Rosja była wolnym, demokratycznym krajem, zgłaszajcie się - dodaje.