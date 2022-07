Czego potrzeba, aby zatrzymać Putina? Poroszenko ma jasną odpowiedź

11 pojazdów opancerzonych MLS Shield włoskiej produkcji kupiła Fundacja Petro Poroszenki. Wkrótce trafią do ukraińskich żołnierzy. Z byłym prezydentem Ukrainy rozmawiał reporter TVN24 Mateusz Półchłopek. Pytany, czego potrzeba, aby zatrzymać Putina, Poroszenko wskazał "broń, broń i broń". - Wszystko inne możemy oczywiście zrobić po zwycięstwie - dodał.

Fundacja Petra Poroszenki zakupiła 11 pojazdów opancerzonych MLS Shield włoskiej produkcji, które niedługo mają trafić do ukraińskiego wojska. W rozmowie z TVN24 Poroszenko podziękował narodowi polskiemu. - W tym trudnym dla mojego narodu czasie stał się naszym najbliższym partnerem, prawdziwym przyjacielem. Nie tylko przyjmując naszych uchodźców, ale także wspierając nas na rozmaite sposoby - mówił.

Poroszenko: stworzyliśmy bardzo potężną koalicję antyputinowską

Pojazdy mają zostać skierowane do batalionu ukraińskich ochroniarzy, którzy przygotowują się do kontrofensywy na południowym wschodzie Ukrainy. - Ukraińscy żołnierze walczą nie tylko o nasze bezpieczeństwo, suwerenność i niepodległość, ale także o bezpieczeństwo Europy, o wolność, demokrację i aby zatrzymać Rosję, tego szalonego agresora, który przybył na Ukrainę, by zabijać Ukraińców - mówił Poroszenko.