Były najemnik z Grupy Wagnera: w Syrii rosyjskie wojsko nie nauczyło się prawdziwej wojny

Jak ocenił Marat Gabidullin, Rosjanie "zostali całkowicie zaskoczeni tym, że ukraińska armia stawiała tak zaciekły opór, a kolejnym całkowitym zaskoczeniem było to, że stanęli w obliczu prawdziwej armii". Przekazał, że ludzie, z którymi rozmawiał po stronie agresora powiedzieli, że spodziewali się, że będą mieli do czynienia z milicjami niczym w Syrii, a tymczasem zetknęli się z poważnym, dobrze wyszkolonym przeciwnikiem.

- Kiedy usłyszałem takie stwierdzenia (o słabości Ukrainy - red.), powiedziałem im: chłopaki, to nie tak, to pomyłka - powiedział Gabidullin.

Były członek Grupy Wagnera: rosyjskie wojsko nie nauczyło się w Syrii prawdziwej wojny

Były najemnik stwierdził, że pełnoskalowa rosyjska inwazja na Ukrainę była dla niego zaskoczeniem. - Nawet bym nie pomyślał, że Rosja może toczyć wojnę z Ukrainą. Jak to w ogóle możliwe? To nie do pojęcia - powiedział rozmówca Reutersa.

Gabidullin "odmówił" udziału w wojnie w Ukrainie. "Powiedziałem: nie chłopaki, beze mnie proszę, jedziecie sami"

- Ukraina to dla mnie część kraju, w którym się urodziłem i gdzie dorastałem, to są moi rodacy. To jest część tego kraju, który w tej chwili jest suwerennym państwem i to państwo - jego prawo do niepodległości - musi być szanowane. Nie widzę żadnej agresji w działaniach tego państwa wobec Rosji - kontynuował.