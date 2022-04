Przeżyła masakrę, musiała pochować męża. "Poznałam go po butach i spodniach. Widać, że był torturowany"

W Buczy Rosjanie dokonali egzekucji na cywilach. Skalę bestialstwa odkryli tam ukraińscy żołnierze. Jedna z kobiet straciła małżonka. - Szukałam mojego męża. Któregoś dnia sąsiadka powiedziała mi, żebym zajrzała do piwnicy, bo w środku leżą dwa ciała. Kiedy zeszłam na dół, poznałam go po butach i spodniach - powiedziała dziennikarzom.

- Kiedy zeszłam na dół poznałam go po butach i spodniach. Jego ciało było zimne. Na głowie miał ranę postrzałową, ciało było okaleczone. Widać, że był torturowany. Pochowałam go na głębokości metra, żeby psy go nie zjadły. To wszystko - przyznała przez łzy.