"Jak mam teraz żyć? To był mój syn". Dramat mieszkańców, którzy muszą zidentyfikować ciała bliskich

- Dima był ciepłą, łagodną osobą. Miał wielu przyjaciół. Zawsze był gotowy do pomocy. Nikt nie ukoi mojej rozpaczy. I rozpaczy wszystkich matek, które pochowały swoje dzieci - mówi matka Dimy, Natalia Stefienkow.

Matka Dimy podkreśla, że rosyjskie siły "zabiły go bez powodu". - On nigdy nikomu nie powiedział złego słowa. Nawet nie podniósł głosu - zaznaczyła. Przy nagraniu rozmowy kobiecie puściły nerwy. Jej drugi syn wziął ją w objęcia, powiedział: - Nie płacz, mamo. W końcu wszystko się jakoś ułoży.

- Jak mam teraz żyć? To był mój syn. Jak mam teraz żyć w takiej żałobie? - odpowiedziała mu Natalia.

Podkijowska Bucza to jedno z miejsc, w których od pierwszych dni zbrojnej inwazji na Ukrainę toczyły się szczególnie ciężkie walki z rosyjskimi wojskami próbującymi zdobyć ukraińską stolicę. Ewakuację miejscowej ludności utrudniali Rosjanie. W mieście brakowało żywności, wody i prądu. Mieszkańcy, uciekając przed rosyjskim terrorem, chowali się w piwnicach swoich domów. W Buczy odkryto ich masowe groby.

Obraz tego, co rosyjskie wojska pozostawiły po sobie, odkryli ukraińscy żołnierze. Wielu polityków na Zachodzie oceniło, że w Buczy doszło do ludobójstwa. Zasygnalizowano przy tym, że do podobnych zdarzeń mogło dojść w innych ukraińskich miastach.