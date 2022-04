Paweł Reszka o Buczy i Borodziance. "Widać, że tam dochodziło do morderstw"

Paweł Reszka z "Polityki" mówił w "Tak jest" w TVN24 o tym, co widział w ostatnich dniach w podkijowskich miejscowościach, z których wycofali się Rosjanie. - W Buczy jest ciągle dużo ciał - podkreślił. - Brodzianka robi również wstrząsające wrażenie, bo miasto jest totalnie zbombardowane - wskazywał.

Dziennikarz Paweł Reszka we wtorek i poniedziałek był w dwóch z podkijowskich miast, które w ostatnich dniach zostały wyzwolone z rosyjskich rąk - Buczy i Borodziance.

Publicysta opowiadał o tym, co widział w przejętych przez Ukraińców miejscowościach. - W Buczy jest ciągle dużo ciał. To takie przygnębiające wrażenie, bo widać, że tam dochodziło do morderstw. Są świadkowie tego, są mogiły zbiorowe - powiedział.