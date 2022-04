Zbrodnia w Buczy "nie pozwoli na uchylenie się od winy". "Nie ma wątpliwości, że Rosjanie będą kłamać"

Błaszczak-Banasiak: ta zbrodnia jest szczególna z punktu widzenia międzynarodowego dochodzenia

- Do tej pory mogliśmy mówić o zbrodniach wojennych w postaci atakowania obiektów, w których chronili się cywile, czy też używania nieprecyzyjnej broni na gęsto zaludnionych terenach. To zbrodnie, co do których wina musiałaby zostać udowodniona w dalszym postępowaniu. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z oczywistym przykładem atakowania cywilów, którzy są bezbronni, bo mają na przykład związane ręce, bądź cywilów, których zastrzelono strzałem w tył głowy, ta wina jest znacznie łatwiejsza do udowodnienia. W postępowaniu sądowym to ma olbrzymie znaczenie - wskazywała Błaszczak-Banasiak.