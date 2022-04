Aleksiej Nawalny o zamordowaniu przez Rosjan w Buczy Ilji Iwanowicza Nawalnego. "Zabili go z powodu nazwiska"

Lider rosyjskiej opozycji i więzień polityczny Kremla Aleksiej Nawalny zareagował we wtorek na informację o zamordowaniu przez Rosjan w Buczy mężczyzny o tym samym nazwisku co on. "Obok trupa na ziemi leży paszport z nazwiskiem 'Nawalny'. To jeden z zabitych w ukraińskiej wsi Bucza. Ilja Iwanowicz Nawalny. Wszystkie okoliczności wskazują na to, że zabili go z powodu nazwiska. Dlatego paszport został demonstracyjnie rzucony w pobliżu" - czytamy na Facebooku, we wpisie zamieszczonym na profilu rosyjskiego opozycjonisty.