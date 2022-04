Adwokat Mikołaj Pietrzak o Buczy: Cywile byli związani, bezbronni. To jest co najmniej zbrodnia przeciwko ludzkości

Adwokat Mikołaj Pietrzak mówił w TVN24 o odpowiedzialności karnej za zbrodnie dokonane w Buczy. - To jest co najmniej zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia wojenna również. Mamy też prawdopodobnie do czynienia, a co najmniej musimy się zmierzyć z testem prawnym, czy jest to ludobójstwo - powiedział.

Po tym, jak rosyjskie wojska wycofały się z Buczy, miasta pod Kijowem, ukraińscy żołnierze odnaleźli tam wiele ciał zamordowanych cywilów i masowy grób. Część ofiar miała związane ręce za plecami i ślady po strzałach oddanych w tył głowy.

Pietrzak: to jest co najmniej zbrodnia przeciwko ludzkości

Gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był Mikołaj Pietrzak, pierwszy polski adwokat wpisany na listę stałych obrońców przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej.

Był pytany, jak należy kwalifikować zbrodnie popełnione w Buczy przez Rosjan. - Kwalifikacje mogą się zazębiać. Jeden czyn może wypełniać znamiona różnych zbrodni. Może być zarazem zbrodnią przeciwko ludzkości jak i ludobójstwem - odpowiedział.

Wyjaśniał, że "żeby mówić o ludobójstwie istotny jest zamiar wyniszczenia pewnej grupy - etnicznej, narodowej, językowej, mniejszości lub większości na danym terenie". - Tu widzimy, że mordowani byli cywile. Nie byli mordowani dlatego, że stanowili zagrożenie. Byli związani, byli bezbronni. To jest co najmniej zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia wojenna również - mówił adwokat.

Zaznaczył, że "mamy też prawdopodobnie do czynienia, a co najmniej musimy się zmierzyć z testem prawnym, czy jest to ludobójstwo". - Na prokuratorze będzie spoczywała odpowiedzialność, by znaleźć dowody, że było to celowe, szerokie, systematyczne działanie, mające na celu wyniszczenie w tych miejscowościach pod Kijowem ludności ukraińskiej - tłumaczył Pietrzak.

Dopytywany, jaki może być najwyższy wymiar kary za ludobójstwo, odpowiedział, że Międzynarodowy Trybunał Karny "co do zasady" wymierza maksymalną karę 30 lat pozbawienia wolności. - Ale w wyjątkowych okolicznościach - a ta w moim przekonaniu będzie należała do wyjątkowych okoliczności - może wymierzyć karę dożywotniego pozbawienia wolności - zaznaczył gość TVN24.

Pietrzak: nie mam wątpliwości, że ktoś odpowie za te zbrodnie

Pietrzak powiedział, że "nie ma wątpliwości, że ktoś odpowie" za zbrodnie popełniane na Ukrainie. - Testem krajowych wymiarów sprawiedliwości, krajowych prokuratur, ale też całego międzynarodowego systemu sądownictwa karnego - z Międzynarodowym Trybunałem Karnym na czele - będzie to, czy odpowiedzą nie tylko ci którzy działali na ziemi, ale też ci, którzy wydawali rozkazy. Na średnim szczeblu i na najwyższym szczeblu - mówił.

Przyznał, że "trudno sobie wyobrazic, żeby bez przełomu politycznego Rosja zaczęła wydawać sprawców tych zbrodni lub sama miała ich osądzić".

- Należy jednak przewidywać, że zdarzy się coś, Putin w pewnym momencie utraci władzę. Jest taka przynajmniej możliwość. A wtedy państwu rosyjskiemu, w zależności od presji zewnętrznej, może się opłacać, by wydać zgodę na ściganie Putina, bądź innych osób - wskazywał adwokat.

Autor:ads\mtom

Źródło: TVN24