Rosja zwróciła ciało brytyjskiego wolontariusza. Ukraiński rzecznik praw człowieka: są ślady tortur

Zachowanie Turcji, historycznego regionalnego rywala, a jednocześnie sojusznika w NATO, powinno zostać potępione - uważa grecki rząd, o czym informuje Associated Press. Agencja twierdzi, że w listach do sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, szefa dyplomacji UE Josepa Borrella i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa Ateny zacytowały odniesienia Erdogana do greckiej "okupacji" wysp na Morzu Egejskim, które od dziesięcioleci należą do Grecji.