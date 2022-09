Brytyjski resort obrony: na słabe morale rosyjskich wojsk wpływają problemy z żołdem

"Wynika to prawdopodobnie z niewydolnej biurokracji wojskowej, nietypowego statusu prawnego 'specjalnej operacji wojskowej' i w końcu pewnej jawnej korupcji wśród dowódców. Rosyjskie wojsko wciąż nie zapewnia podstawowych należności żołnierzom rozmieszczonym w Ukrainie, w tym odpowiedniego umundurowania, broni i racji żywnościowych, a także wynagrodzenia. To prawie na pewno przyczyniło się do wciąż słabego morale dużej części sił zbrojnych" - dodano.