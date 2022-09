Brytyjski resort obrony o rozkazie Putina: prawdopodobnie wojska rosyjskie nie osiągną tego celu

"Mimo starań, by powstrzymać ostatnie ukraińskie działania ofensywne, głównym wysiłkiem Rosji na Ukrainie prawie na pewno pozostaje jej operacja ofensywna w Donbasie . Jej główne osie natarcia w Donbasie nadal znajdują się w Awdijiwce koło Doniecka i 60 km na północ, w okolicach Bachmutu" - poinformował w poniedziałek brytyjski resort obrony.

Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zniszczony rosyjski czołg, Ukraina (lipiec 2022) Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Jak dodano w codziennej aktualizacji danych wywiadowczych, "chociaż Rosja największe sukcesy odniosła w tym sektorze, jej siły posuwają się w kierunku Bachmutu zaledwie około 1 km tygodniowo". "Celem politycznym operacji w Donbasie niemal na pewno pozostaje zabezpieczenie całego obwodu donieckiego, co pozwoliłoby Kremlowi ogłosić 'wyzwolenie' Donbasu" - napisano.

"Jest wysoce prawdopodobne, że siły rosyjskie wielokrotnie nie dotrzymywały terminów na osiągniecie tego celu. Władze Ukrainy twierdzą, że obecnie siły rosyjskie mają rozkaz zakończenia tej misji do 15 września 2022 roku. Jest wysoce prawdopodobne, że wojska rosyjskie nie osiągną tego celu, co dodatkowo skomplikuje plany Rosji dotyczące przeprowadzenia referendów w sprawie przyłączenia okupowanych terenów do Federacji Rosyjskiej" - wskazano.