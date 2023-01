Brytyjski resort obrony o "głębszej dysfunkcji" zdolności Rosji do uderzeń dalekiego zasięgu

Dowody zebrane przez miesiące walk w Ukrainie sugerują dysfunkcję rosyjskich zdolności uderzeniowych dalekiego zasięgu - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony. Resort przywołał niedawny atak na blok w Dnieprze, w który uderzył rosyjski pocisk przeciwokrętowy. "Jest notorycznie niedokładny, gdy jest używany przeciwko celom naziemnym" - wskazano w komunikacie.

Jak dodano, z dużym prawdopodobieństwem w blok mieszkalny w mieście Dniepr uderzył duży pocisk przeciwokrętowy Ch-22, oznaczony w kodzie NATO jako AS-4 Kitchen, wystrzelony ze średniego bombowca Tu-22M3 (oznaczenie NATO - Backfire), co spowodowało śmierć co najmniej 44 osób. Rosja fałszywie sugerowała, że odpowiedzialny jest ukraiński pocisk obrony przeciwlotniczej.

"Choć niektóre pociski, takie jak Kitchen, nie nadają się do precyzyjnego uderzenia, dowody z wojny na Ukrainie sugerują, że dysfunkcja rosyjskich zdolności uderzeniowych dalekiego zasięgu jest głębsza. Z dużym prawdopodobieństwem mają one problemy z dynamiczną identyfikacją celów oraz dostępem do szybkiej i dokładnej oceny zniszczeń bojowych" - wskazano.