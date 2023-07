Premier reaguje na słowa ministra. "Zełenski wyrażał wdzięczność przy wielu okazjach"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyrażał wdzięczność za to, co zrobiliśmy, przy wielu okazjach - powiedział w środę premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, pytany o wcześniejszą wypowiedź brytyjskiego ministra obrony narodowej. Ben Wallace, odnosząc się do pomocy dla Ukrainy, powiedział, że "czy nam się to podoba, czy nie, ludzie chcą wdzięczności". - Myślę, że zawsze wykazywaliśmy wdzięczność wobec Wielkiej Brytanii - podkreślał prezydent Zełenski.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace przy okazji zakończonego już szczytu NATO w Wilnie został zapytany o to, czy uważa, że brak określenia podczas szczytu konkretnych ram czasowych przyjęcia Ukrainy do NATO, może osłabić morale wojsk tego kraju w walce z Rosjanami. Wallace odparł, że nie sądzi, by tak się stało, po czym zwrócił uwagę, iż Ukraina zawsze prosi o więcej, nawet po otrzymaniu kolejnej partii uzbrojenia.

- Tu mała uwaga: czy nam się to podoba, czy nie, ludzie chcą wdzięczności. Moja rada dla Ukraińców jest taka, zauważcie, że czasami przekonujecie kraje do oddania własnych zapasów. I tak, ta wojna jest szlachetną wojną i tak, widzimy, że walczycie w tej wojnie nie tylko o siebie, ale o naszą wolność. Ale czasami trzeba przekonać ustawodawców na Wzgórzu (Kapitolińskim - red.) w USA, trzeba przekonać wątpiących polityków w innych krajach, że warto, że się opłaca i że coś za to dostaną. Taka jest po prostu rzeczywistość - powiedział Wallace.

Dodał, że czasami słyszy się "narzekania" ze strony amerykańskich kongresmanów i senatorów na temat wsparcia dla Ukrainy, że "daliśmy 83 miliardy i wiesz, nie jesteśmy Amazonem".

Wallace ujawnił, że w czerwcu zeszłego roku on sam również powiedział Ukraińcom, że w kwestii broni Wielka Brytania nie jest internetowym dostawcą. - Powiedziałem Ukraińcom w zeszłym roku, kiedy jechałem 11 godzin (do Kijowa - red.), aby otrzymać listę - nie jestem Amazonem - wyjaśnił.

Premier Wielkiej Brytanii: Zełenski wyrażał wdzięczność wielokrotnie

O słowa swojego ministra zapytany został premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. - Prezydent Zełenski wyrażał wdzięczność za to, co zrobiliśmy, przy wielu okazjach - powiedział.

- Całkowicie rozumiem wolę Wołodymyra, by zrobić wszystko, co możliwe, by bronić swojego narodu i zatrzymać tę wojnę. Będziemy nadal dostarczać im wsparcia, którego potrzebują - oświadczył Sunak.

Zełenski: zawsze wykazywaliśmy wdzięczność

- Myślę, że zawsze wykazywaliśmy wdzięczność wobec Wielkiej Brytanii, zawsze byliśmy wdzięczni premierom Wielkiej Brytanii (od wybuchu wojny funkcję tę sprawowały trzy osoby - red.), wdzięczni ministrowi obrony. Obywatele Wielkiej Brytanii zawsze nas wspierali - za to też jesteśmy wdzięczni - podkreślał Wołodymyr Zełenski, pytany o wypowiedź brytyjskiego ministra.

Prezydent Ukrainy dodał, że nie wie, w jaki inny sposób jego kraj powinien wyrażać wdzięczność. - Czy mam wstawać rano i osobiście wyrażać wdzięczność w rozmowach z ministrem? - pytał.

- Myślę, że relacje między nami są wspaniałe. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni obywatelom brytyjskim, czujemy ogromne wsparcie ze strony narodu brytyjskiego. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie tego narodu dla decyzji podjętych przez przywódców kraju - mówił Zełenski.

Ukraiński przywódca zwrócił się do obecnego na sali ministra obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa, który także zapewnił o swojej wdzięczności wobec Wielkiej Brytanii. - Musisz do niego zadzwonić - powiedział Reznikowowi.

