Patrioty "otwierają listę". Ukraińska prasa o "najbardziej efektywnej zachodniej broni" w kończącym się roku

Portal ukraińskiego tygodnika "Nowoje Wriemia" ocenił w poniedziałkowej publikacji, jakie uzbrojenie, dostarczone przez zachodnich sojuszników Kijowa, okazało się w tym roku najbardziej efektywne i użyteczne dla sił zbrojnych Ukrainy. Listę otwierają systemy Patriot.

Odkąd wiosną tego roku oficjalnie potwierdzono przybycie do Kijowa pierwszych dwóch systemów Patriot – z Niemiec i Stanów Zjednoczonych – te systemy obrony przeciwrakietowej stały się jednym z najbardziej niezawodnych środków ochrony ukraińskiego nieba - napisał portal tygodnika "Nowoje Wriemia".

Redakcja przypomniała, że to system Patriot zestrzelił na początku maja "niezwyciężoną broń" Rosji - hipersoniczny pocisk Kindżał.

Dziesiątki zestrzelonych rakiet balistycznych

"W historii wojskowości na zawsze zapisze się dzień 4 maja 2023 roku, kiedy nad Kijowem został zestrzelony pierwszy Kindżał. Od tego czasu dzięki Patriotom w Ukrainie zniszczono co najmniej 15 takich rakiet. Systemy obrony przeciwrakietowej pomagają chronić ukraińską stolicę i obszary (na których zostały rozmieszczone) przed rosyjskimi rakietami balistycznymi Iskander i niebezpiecznymi uderzeniami z systemów S-400, których rakiety również podążają po trajektorii balistycznej" - napisał portal nv.ua.

Niemiecki system Patriot w Ukrainie Sebastian Christoph Gollnow/dpa/PAP

- Chodzi o dziesiątki zestrzelonych rakiet balistycznych, które leciały w kierunku Kijowa. Patriot pokazał, co potrafi - mówił dziennikarzom rzecznik sił powietrznych Jurij Ihnat. - To niezwykle poważna technologia. W końcu tylko czołowe zderzenie gwarantuje zestrzelenie rakiety balistycznej, a wszystko to odbywa się bez interwencji człowieka - dodał.

System rakietowy Patriot PAP

13 maja w obwodzie briańskim w Rosji zostały strącone bombowiec Su-34, myśliwiec Su-35 i dwa rzadkie śmigłowce służące do walki elektronicznej Mi-8MTPR-1. "Operacja ta, zrealizowana dzięki umiejętnemu wykorzystaniu systemów Patriot, otrzymała nieformalną nazwę 'Briańska rzeźnia', w związku z zestrzeleniem wszystkich celów w tym regionie Rosji" - napisał wcześniej ukraiński portal wojskowy Defence Express. Jurij Ihnat mówił, że rosyjskie maszyny zostały zniszczone w ciągu "kilku minut".

W piątek dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Ołeszczuk poinformował o zestrzeleniu w krótkim odstępie czasu trzech rosyjskich bombowców taktycznych Su-34. W poniedziałek sztab generalny w Kijowie potwierdził doniesienia o strąceniu kolejnego bombowca Su-34 i myśliwca Su-30.

Pociski manewrujące dalekiego zasięgu Storm Shadow i SCALP

Kolejną pozycję na liście najbardziej efektywnej i użytecznej dla sił ukraińskich broni zachodniej zajęły brytyjskie pociski manewrujące Storm Shadow, a także brytyjsko-francuskie pociski SCALP.

"To właśnie w 2023 roku Ukrainie udało się przełamać opór krajów zachodnich w dostarczaniu rakiet dalekiego zasięgu. Przykładem była Wielka Brytania, która w maju jako pierwsza potwierdziła dostarczenie Kijowowi rakiet manewrujących powietrze-ziemia Storm Shadow. Są w stanie razić cele na odległość do 290 km (w wersji, którą otrzymała Ukraina), posiadają potężną głowicę bojową o masie do 450 kg i mogą rozwijać prędkość maksymalną do tysiąca kilometrów na godzinę. Rakiety przeznaczone są do niszczenia celów stacjonarnych, dobrze chronionych środkami obrony powietrznej. Jedynym ograniczeniem dla Ukrainy jest zakaz ich użycia do ataków na cele na terenie Federacji Rosyjskiej" - napisał nv.ua.

Francja dostarcza Ukrainie pociski SCALP od lipca.

Brytyjskie pociski Storm Shadow pod kadłubem samolotu Tornado. Zdjęcie ilustracyjne Geoff Lee/East News

Francuskie pociski SCALP Andrey Vyrodov/Shutterstock

Ponieważ Ukraina nie ma na wyposażeniu zachodnich myśliwców, ukraińskie siły zbrojne jako pierwsze na świecie przystosowały nowoczesne zachodnie rakiety manewrujące do poradzieckich samolotów - stwierdził na.ua.

We wrześniu siły ukraińskie poinformowały o zniszczeniu w Sewastopolu na zaanektowanym Krymie rosyjskich okrętów Mińsk i Rostów nad Donem. "Brytyjskie i francuskie środki masowego przekazu interesują się, jakiego rodzaju rakiet manewrujących użyli ukraińscy piloci, wysyłając w ślad za krążownikiem Moskwa okręty Mińsk i Rostów nad Donem" - relacjonował wówczas na kanale Telegram Mykoła Ołeszczuk.

"Raportuję! Siły Powietrzne dysponują dwoma rodzajami rakiet manewrujących dostarczanych przez partnerów do walki z okupantem. Pod lewym skrzydłem Su-24 zawieszamy brytyjski Storm Shadow, francuski Scalp – pod prawym. Obydwa pociski działają idealnie, okupanci nie mają szans!" - napisał.

Ukraiński Su-24 z pociskami Storm Shadow i Scalp. Nagranie bez dźwięku Siły Powietrzne Ukrainy/Telegram

Nv.ua ocenił, że "wrześniowa, wyjątkowo udana operacja stała się jednym z wielu przykładów udanego trafienia przez Ukrainę rosyjskich celów przy użyciu Storm Shadow i SCALP, szczególnie na Krymie i na odległych tyłach okupowanej wschodniej i południowej Ukrainy.

Pociski ATACMS

Po półtora roku wątpliwości i wahań wywołanych obawą przed mityczną "eskalacją" ze strony Rosji, USA zdecydowały się w październiku 2023 roku przekazać Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu ATACMS - napisał portal tygodnia "Nowoje Wriemia", umieszczając tę broń na trzeciej pozycji swojej listy.

W ciągu zaledwie kilku dni ATACMS uderzyły w lotniska wojsk rosyjskich w pobliżu okupowanego Berdiańska (obwód zaporoski) i Ługańska. Zniszczono co najmniej dziewięć śmigłowców i wiele innych obiektów, w tym wyrzutnię systemu obrony powietrznej i specjalistyczny sprzęt lotniczy. To największa jednorazowa strata śmigłowców i jedna z największych strat rosyjskiego lotnictwa w całym okresie inwazji zbrojnej na Ukrainę - ocenił nv.ua.

Amerykańskie pojazdy Bradley

Ukraina po raz pierwszy otrzymała amerykańskie bojowe wozy piechoty Bradley wiosną 2023 roku. Miały stać się częścią zachodniego parku pojazdów opancerzonych przekazanych siłom zbrojnym, przede wszystkim na potrzeby letniej kontrofensywy na południu. I choć w tej ofensywie nie osiągnięto maksymalnych celów, a rosyjska propaganda tygodniami informowała o zniszczonych na froncie pojazdach Bradley, ukraińscy obrońcy kosztem ogromnego ryzyka udowodnili światu zdolność tych BMP do skutecznej ochrony życia załogi.

- Byłem zdumiony siłą tego sprzętu – nie spodziewałem się, że wytrzyma (bezpośrednie trafienie) rakietą przeciwlotniczą, a uratował nas wszystkich – mówił w czerwcu żołnierz 47. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.

Również w czerwcu ówczesna wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar opublikowała zdjęcie Bradley po trafieniu z rosyjskiej wyrzutni Grad. Malar napisała, że "ukraińska załoga bezpiecznie się ewakuowała, a kierowca mechanik ugasił pożar.

"Ten przykład dowodzi, że nieprzeciętna żywotność bojowa deklarowana przez producenta bojowego wozu piechoty to nie tylko słowa. Bradley pomaga zachować to, co najcenniejsze - życie żołnierzy" - komentowała to wydarzenie Malar.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tas/ft

Źródło: nv.ua, Defence Express