Ukraińcy obchodzą Boże Narodzenie, w Kijowie odbyła się wyjątkowa msza. "Ten dzień na pewno zapisze się w historii"

Pierwsza od dawna taka msza w Ławrze Peczerskiej. "To niezwykle historyczny moment dla całej Ukrainy"

Tegoroczne święta odznaczają się wyjątkowym symbolem. Metropolita Epifaniusz, zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy (CPU), odprawił w sobotę w kijowskiej Ławrze Peczerskiej Liturgię Bożonarodzeniową. To pierwsze nabożeństwo w soborze Zaśnięcia Bogurodzicy po tym, jak świątynię przekazano z rąk Ukraińskiej Cerkwii Prawosławnej, będącej częścią Patriarchatu Moskiewskiego. Ma to związek z wygaśnięciem umowy najmu i nieprzedłużeniem jej przez władze Ukrainy. Ławra Peczerska, kompleks klasztorny w centrum Kijowa, jest własnością państwa jako zespół muzealny.

- Nikt nie ma wątpliwości, że to niezwykły symbol całej tej wojny - ocenił. Według niego "ten dzień na pewno zapisze się w historii Ukrainy". - Ludzi jest tak dużo, że ustawiono specjalne telebimy, żeby wierni mogli obserwować to, co dzieje się w środku. Słychać, że to jest bardzo podniosły moment dla wszystkich Ukraińców - mówił Molęda.