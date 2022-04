Borodzianka zniszczona przez Rosjan. Mieszkanka: patrzę na to wszystko i żyć mi się nie chce

Borodzianka w obwodzie kijowskim została zniszczona przez rosyjską armię. Miasto było bombardowane, wiele budynków zostało zrównanych z ziemią. - Bardzo boli. Nawet się żyć nie chce - mówiła jedna z mieszkanek w rozmowie z reporterem TVN24 Konradem Borusiewiczem. - Co wam zrobiliśmy, pytam się? - mówiła, adresując swoje słowa do Rosjan.

Według ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Denysa Monastyrskiego Borodzianka jest jedną z najbardziej zniszczonych miejscowości w obwodzie kijowskim. Jak powiedział, jest to kolejny dowód na rosyjskie zbrodnie przeciwko ludzkości, bowiem nie ma tam obiektów wojskowych – tylko budynki mieszkalne i przedszkole.

Z jedną z mieszkanek Borodzianki rozmawiał na miejscu reporter TVN24 Konrad Borusiewicz. - Bardzo boli. Nawet się żyć nie chce. Patrzę na to wszystko i żyć mi się nie chce - powiedziała kobieta. - Tak szczerze, od serca. Po co tak żyć? Niech mi pan powie - pytała.

- A teraz co? Tak przyjść i zniszczyć w 42 dni całą Borodziankę? - dodała.

- Tutaj był taki ostrzał rakietowy. Nawet nie wiem, jak powiedzieć. Domy po prostu latały z lewej na prawą, a myśmy siedzieli w toalecie. To jest straszne - relacjonowała mieszkanka.

"Co wam zrobiliśmy, pytam się?"

- Mam tylko jedno pytanie jako nauczycielka. Co wam zrobiliśmy, pytam się? - mówiła, adresując swoje słowa do Rosjan. - Małe, niewielkie państewko. Co myśmy wam zrobili? - dodała.