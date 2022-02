Boris Johnson: to atak nie tylko na Ukrainę, ale na demokrację na świecie

Brytyjski premier Boris Johnson w orędziu wygłoszonym po inwazji Rosji na Ukrainę oświadczył, że to nie tylko atak na ten kraj, a atak na demokrację na całym świecie. - Chodzi o prawo kraju do wyboru własnej przyszłości, a tego prawa Wielka Brytania zawsze będzie bronić - dodał.

Johnson o ataku na Ukrainę: nie możemy i nie będziemy odwracać wzroku

- To nie jest jakiś odległy kraj, o którym niewiele wiemy - powiedział brytyjski premier, wskazując, że Ukraina od dekad cieszyła się wolnością i demokracją. - Nie możemy pozwolić, by ta wolność została zlikwidowana. Nie możemy i nie będziemy odwracać wzroku - zapewnił.

Zapowiedział, że Wielka Brytania przyjmie "potężny pakiet sankcji", których celem będzie zahamowanie rozwoju rosyjskiej gospodarki. Podkreślił, że Zachód musi "wspólnie skończyć" z zależnością od rosyjskiej ropy i gazu, "która zbyt długo zapewniała Putinowi wpływ na zachodnią politykę". - Nasza misja jest jasna: dyplomatycznie, politycznie, ekonomicznie i ostatecznie militarnie - to ohydne i barbarzyńskie przedsięwzięcie Władimira Putina musi zakończyć się porażką - oświadczył Johnson.

Zwrócił się do Ukraińców: jesteśmy z wami, modlimy się za was, za wasze rodziny i jesteśmy po waszej stronie.

