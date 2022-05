Boris Johnson: to najlepsza godzina Ukrainy, która będzie wspominana i opowiadana przez następne pokolenia

Wasze dzieci i wnuki będą mówić, że Ukraińcy nauczyli świat, że brutalna siła agresora nic nie znaczy wobec siły moralnej narodu zdeterminowanego, by być wolnym - mówił we wtorek premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson do członków ukraińskiego parlamentu. Ocenił, że Ukraina w swojej walce z Rosją "zniszczyła mit o niezwyciężoności Putina".