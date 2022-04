Ukraina. Boris Johnson i Wołodymyr Zełenski otrzymali prezenty - ceramiczne karafki w kształcie koguta 

W czasie wizyty premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona w stolicy Ukrainy doszło do nietypowego zdarzenia. Johnson, wraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, spacerowali przez centrum Kijowa. W pewnym momencie podeszła do nich kobieta, która wręczyła im prezenty - ceramiczne karafki w kształcie koguta. Podobna karafka stała na szafce kuchennej, która przetrwała rosyjski atak w podkijowskiej Borodziance.

Walerija Polianskowa, która wręczyła prezenty, jest artystką z Charkowa. W sobotę, kiedy Boris Johnson wraz z Wołodymyrem Zełenskim spacerowali w centrum Kijowa, pojechała wraz z kolegą po odbiór ceramicznych karafek w kształcie koguta, podobnych do tej, które przetrwała bombardowanie. Myślała o tym, by wręczyć je polskim przyjaciołom. Wiedziała, że karafka w kształcie koguta, stojąca na ocalałej szafce zrujnowanego bloku w Borodziance, stała się w Ukrainie symbolem zwycięstwa, stąd taki wybór prezentu. Odebrane przez nią podobne karafki nie trafiły jednak do Polski. Przypadek zdecydował, że stało się inaczej.