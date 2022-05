"Nawet powietrze przesycone jest ogniem". Dziennikarze pokazali zniszczenia po atakach z użyciem amunicji zapalającej

Reporterzy opisali, że tego typu pociski zapalające "przepalają wszystko na swojej drodze", a w Cyrkunach pociski te zrzucone zostały po fali ostrzału pociskami konwencjonalnymi. "A to rodzi pytanie: po co Rosjanie dorzucają ogień po ciężkim bombardowaniu?" - zapytali w reportażu.

Dziennikarze w nieopodal położonej wsi Czerkaśki Tyszky rozmawiali z Walentyną, która opisała podobny rosyjski atak. Wspomniała przy tym swojego męża Wiktora. - Tu była eksplozja, dym wszędzie dookoła. Wiktor poszedł na strych zobaczyć, co się dzieje. Natychmiast miała miejsce druga eksplozja. Krzyknęłam: "Wiktor!". Nie odpowiedział. Skoczyłam do ogrodu. Nie ma go tam. Poszłam na strych. Nie było go tam - mówiła.