"W całkowitym zaciemnieniu, nagle nad naszymi głowami usłyszeliśmy rosyjskie myśliwce". Nocna relacja z Żytomierza

Żytomierz wciąż znajduje się pod rosyjskim ostrzałem. W wyniku bombardowania uszkodzony został dom mieszkalny, szpitale i obiekty infrastruktury. W mieście jest reporter TVN24 Wojciech Bojanowski i jego ekipa telewizyjna. - Jadąc przez posterunek zostaliśmy poproszeni o to, żeby wyłączyć światła w naszym samochodzie. W całkowitym zaciemnieniu, nagle nad naszymi głowami usłyszeliśmy rosyjskie myśliwce - opisał.

Według mera bomba zniszczyła kotłownię, która dostarcza ciepło do jednej trzeciej miasta. W wyniku wybuchów wybite zostały szyby w dwóch szpitalach: miejskim i dziecięcym. W czasie ataku mieszkańcy byli w schronach. W mieście na prośbę wojska wyłączono oświetlenie na ulicach, bo - jak wyjaśnił mer - "rosyjskie samoloty zmieniły taktykę i latają bardzo nisko".

W Żytomierzu jest wysłannik TVN24 Wojciech Bojanowski. - To miasto jest bombardowane w dość regularny sposób. Dwa dni temu zbombardowany został duży skład paliwowy. Wczoraj, kiedy chcieliśmy zobaczyć efekty tego bombardowania, nagle, jadąc przez posterunek, których mijamy co najmniej kilkanaście, zostaliśmy poproszeni o to, żeby wyłączyć światła w naszym samochodzie. W całkowitym zaciemnieniu, nagle nad naszymi głowami usłyszeliśmy rosyjskie myśliwce - wspomniał.