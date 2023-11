Wywieźli go z Ukrainy do Rosji, później wezwali na komisję wojskową. 18-letni Bohdan wrócił do domu

Bohdan Jermochin, wywieziony do Rosji z okupowanego Mariupola, jest już w domu - przekazał w niedzielę ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubineć. W listopadzie nastolatek dostał wezwanie na rosyjską komisję wojskową. Opublikował apel do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o pomoc w powrocie do ojczyzny.

- Cały nasz zespół pracował nad powrotem Bohdana. Pierwszą rzeczą, którą mi powiedział, było to, że jest bardzo szczęśliwy i dziękuje wszystkim, którzy pomogli mu wrócić do domu - powiedział rzecznik praw człowieka Dmytro Łubineć.

- Wierzyłem, że będę w Ukrainie , ale nie sądziłem, że będzie to dzień moich urodzin - powiedział w nagraniu, opublikowanym przez agencję Reutera. - To bardzo miły prezent. Emocje są ogromne. Poczucie mam takie, że jestem potrzebny Ukrainie - podkreślił.

Przekazany rodzinie zastępczej

Wezwanie na komisję wojskową i apel do Zełenskiego

Po kilku dniach - za pośrednictwem swojej obrończyni - opublikował apel do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o pomoc w powrocie do ojczyzny.

Po apelu do Zełenskiego, który rozpowszechniły rosyjskie niezależne media, rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa poinformowała, że powrót Jermochina do kraju został uzgodniony. Jak tłumaczyła, nastolatek otrzymał wezwanie na komisję wojskową "w celu wyjaśnienia informacji o rejestracji wojskowej". - Wszyscy obywatele Federacji Rosyjskiej w jego wieku otrzymują takie wezwanie. Jeżeli nastolatek w trakcie nauki w szkole wyższej lub na uniwersytecie ukończy 18 lat, przysługuje mu zawieszenie służby wojskowej do czasu ukończenia studiów. Nie można teraz mówić o jego poborze do armii rosyjskiej - wyjaśniała Lwowa-Biełowa.