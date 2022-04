Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy: 205 dzieci zginęło w wyniku rosyjskiej inwazji

Podczas poniedziałkowego ataku rakietowego na Lwów trzyletni Myron, którego rodzina wcześniej ewakuowała się z Charkowa na wschodzie kraju, przebywał z mamą w hotelu. W ataku stracił część palca. - To ludzie, którzy przyjechali do Lwowa, żeby mieć spokój, którego wszyscy się tu spodziewaliśmy. Jak widać, w Ukrainie nie ma żadnego miasta, gdzie można odczuwać pokój - mówił o rannym trzylatku zastępca mera Lwowa Serhij Kiral w rozmowie z TVN24. W poniedziałek we Lwowie rosyjskie rakiety zabiły siedem, a raniły 11 osób.