Dlaczego Donbas jest tak ważny dla Putina? Co może przesądzić o losach bitwy? Generał Pacek wyjaśnia

Rozpoczęła się zmasowana inwazja Rosji w Donbasie. O tym, jak będzie wyglądało to starcie i czego można się spodziewać w najbliższych tygodniach, rozmawialiśmy z generałem Bogusławem Packiem. Specjalista ostrzega, że agresorzy nie będą popełniać błędów z pierwszych tygodni wojny. Spodziewa się, że najeźdźcy będą skuteczniejsi i lepiej zorganizowani. To jednak nie oznacza, że Ukraińcy muszą tę wojnę przegrać.

O początku bitwy o Donbas poinformował w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski . Szef biura prezydenta Andrij Jermak nazwał ten ruch "rozpoczęciem drugiej fazy wojny". Generał Bogusław Pacek, który przed inwazją kierował międzynarodowym zespołem NATO reformującym wojskowy system edukacji i szkolącym ukraińskie siły, mówi o tym, czego należy się spodziewać w najbliższych dniach. Odpowiada też na pytania o to, co i dlaczego jest celem Kremla. Donbas odgrywa tu szczególne znaczenie.

Czym jest Donbas i dlaczego jest tak istotny?

Donbas to bogaty w zasoby naturalne i zakłady przemysłowe region na wschodzie Ukrainy. W jego skład wchodzą dwa ukraińskie okręgi: ługański i doniecki. W czasach ZSRR Donbas był jednym z najpotężniejszych i najbogatszych regionów imperium sowieckiego.

W 2014 roku separatyści wspierani przez Rosję doprowadzili do powstania tam nieuznawanych na arenie międzynarodowej dwóch "republik": Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. W tym roku, trzy dni przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Putin ogłosił ich niepodległość. Co ważne - Rosja uznała ich podmiotowość nie tylko na zajmowanych przez DRL i ŁRL terenach, ale w granicach, do których pretendują. Czyli na ukraińskich terenach w dwóch trzecich znajdujących się pod kontrolą Kijowa.