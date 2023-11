W listopadzie straty Rosjan mogą być najwyższe od początku inwazji 

Dzienna liczba rosyjskich żołnierzy, którzy giną w Ukrainie, zbliża się do tysiąca lub przekracza tysiąc. Tak wynika z ostatnich raportów sztabu generalnego sił ukraińskich. Setki wojskowych tracą życie w czasie walk o Awdijiwkę. Niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times prognozuje, że w listopadzie straty rosyjskiej armii w ludziach mogą być najwyższe od początku inwazji zbrojnej.

"Awdijiwka może okazać się cmentarzem dla jeszcze większej liczby rosyjskich żołnierzy niż Bachmut" - stwierdza w poniedziałkowej publikacji portal The Moscow Times. Nieustanne próby szturmu na miasto pod Donieckiem doprowadziły do ​​​​ogromnych strat - dodaje.

Z ostatnich raportów sztabu generalnego ukraińskich sił zbrojnych wynika, że dzienna liczba rosyjskich żołnierzy, którzy giną w Ukrainie , zbliża się do tysiąca lub przekracza tysiąc. W ciągu ostatniej doby liczba ta stanowiła 750, dzień wcześniej - 1070. W sobotnim sprawozdaniu ukraiński sztab informował o 860 zabitych rosyjskich wojskowych. W piątkowym - o 1110.

Efekt ofensywy na Awdijiwkę

Według sztabu generalnego w Kijowie średnie straty armii rosyjskiej w listopadzie tego roku wyniosły 931 osób dziennie. Jak dotąd za najbardziej śmiercionośny miesiąc uznawano marzec bieżącego roku, kiedy podczas szturmu miasta Bachmut (w obwodzie donieckim) ginęło średnio 776 osób dziennie - szacuje The Moscow Times.

Portal powołuje się także na ustalenia brytyjskiego ministerstwa obrony, które podało w poniedziałkowej aktualizacji wywiadowczej, że w ciągu ostatnich sześciu tygodni straty rosyjskich sił okupacyjnych w Ukrainie prawdopodobnie są najwyższe od początku inwazji zbrojnej na Ukrainę. Według brytyjskiego resortu, jest to spowodowane rosyjską ofensywą na Awdijiwkę, położoną nieopodal okupowanego Doniecka.

To, co dzieje się pod Awdijiwką, rzeczywiście pod wieloma względami przypomina taktykę stosowaną przez formację Wagnera i armię rosyjską pod Bachmutem, gdzie Rosjanie rzucali na pole bitwy jak najwięcej żołnierzy i ponieśli ogromne straty - przypomina The Moscow Times.