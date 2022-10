Ukraina sprawdziła granicę. Wiceminister: jesteśmy gotowi stawić czoła w razie ataku z Białorusi

Ukraińskie siły prowadzą działania obronne na granicy z Białorusią, by w razie zagrożenia z tego kraju dać od razu odpór wrogim wojskom - poinformował w środę wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Bondarenko cytowany przez agencję Ukrinform.

Wiceminister powiedział, że strona ukraińska prowadzi działania na granicy w takim formacie, by siły przeciwnika zdawały sobie sprawę, iż będzie im dany odpór i nie będzie takiej sytuacji jak w lutym.

Zaznaczył, że siły ukraińskie są gotowe do stawienia czoła wrogowi bezpośrednio na granicy. - I tę gotowość będziemy zwiększać - zapewnił.

Białoruś coraz aktywniejsza

Białoruski resort obrony powiadomił we wtorek o rozpoczęciu kompleksowego "sprawdzianu sił zbrojnych" przez sekretariat państwowy Rady Bezpieczeństwa na polecenie Alaksandra Łukaszenki. - Ma on charakter kompleksowy i obejmuje najważniejsze kwestie sprawdzenia gotowości do wypełnienia zadań zgodnie z przeznaczeniem - powiadomiono.