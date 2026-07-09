Świat Wołodymyr Zełenski o "szczegółowej" rozmowie z Trumpem. Mówił też o Polsce Oprac. Kuba Koprzywa |

Trump o wojnie Rosji z Ukrainą: myślałem, że będzie najłatwiejsza do zakończenia Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Dziękuję za pozytywną decyzję w sprawie licencji na produkcję systemu Patriot. Szczegółowo omówiliśmy tę kwestię z prezydentem i jego delegacją. Prezydent Trump wielokrotnie podkreślał, że obecnie na świecie tylko dwa lub trzy kraje są w stanie produkować system Patriot, ponieważ pozostałe nie są do tego gotowe pod względem technologicznym. Ukraina została uznana przez Stany Zjednoczone za kraj gotowy do tego zadania - powiedział Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy na WhatsAppie.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump Źródło zdjęcia: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

Poinformował, że w najbliższych dniach Ukraina otrzyma od Stanów Zjednoczonych pakiet pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Również w wyniku szczytu NATO zawarto pewne porozumienia z krajami europejskimi - dodał prezydent.

Zaznaczył, że Ukraina i Stany Zjednoczone na szczeblu politycznym rozwiązują kwestię uruchomienia produkcji systemów Patriot na Ukrainie.

Według prezydenta kolejnym etapem będą prace grup technicznych oraz przedstawicieli ministerstw nad uzyskaniem niezbędnych licencji umożliwiających rozpoczęcie produkcji.

Wołodymyr Zełenski o produkcji pocisków do Patriotów

Zełenski zauważył również, że Ukraina jest zainteresowana współpracą z japońską firmą Mitsubishi, która produkuje pociski do systemów Patriot na podstawie amerykańskiej licencji.

- Wiemy, czym zajmuje się firma Mitsubishi. Prezentuje bardzo wysoki poziom produkcji pocisków do systemów Patriot. To dziś prawdopodobnie najlepszy przykład tego, jak po uzyskaniu amerykańskiej licencji uruchomić własną produkcję środków obrony przeciwrakietowej - stwierdził prezydent.

Prezydent Ukrainy o europejskim odpowiedniku Patriotów

Zełenski powiadomił, że w najbliższych dniach we Francji odbędzie się pierwsze spotkanie poświęcone projektowi ukraińskiego systemu przeciwrakietowego Freya, do udziału w którym planuje się zaprosić przywódców państw oraz firmy z sektora obronnego.

- Ten projekt to nasz system przeciwrakietowy, który ma stanowić odpowiednik systemu Patriot pod względem zwalczania celów balistycznych, ale ma być produkowany na większą skalę i być tańszy. Takie zadanie sformułowałem wraz z naszymi producentami. Jest to model europejski. Nasze pierwsze spotkanie w tej sprawie odbędzie się we Francji. Nastąpi to w najbliższym czasie - stwierdził szef państwa ukraińskiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Sikorski: Polska mówiła jednym głosem

W środę prezydenci Ukrainy i USA spotkali się podczas szczytu NATO w Ankarze. Jak przekazał Zełenski, ich rozmowa dotyczyła między innymi wzmocnienia obrony przeciwlotniczej Ukrainy i działań dyplomatycznych na rzecz zakończenia wojny z Rosją. Prezydent zaznaczył, że omówił z Trumpem kilka pomysłów, które mogłyby wzmocnić pozycję dyplomatyczną Ukrainy i przybliżyć pokój.

Trump powiedział w środę podczas spotkania z Zełenskim, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie. Ocenił też, że ukraińskie uderzenia na cele w głębi Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny.

Wołodymyr Zełenski o spotkaniu z Karolem Nawrockim

Prezydent Ukrainy mówił też o spotkaniu z Karolem Nawrockim, do którego doszło podczas szczytu NATO w Ankarze. - Uważam, że nasze spotkanie z prezydentem Polski było ważne, dość długie i konstruktywne. Omówiliśmy kwestie priorytetowe. (...) Omówiliśmy również kwestie historyczne. Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych, przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską - powiedział Zełenski.

Przekazał, że wśród innych tematów omówił z Nawrockim kwestię bezpieczeństwa. Podkreślił, że obie strony rozumieją, iż mają wspólnego wroga i "jest nim Rosja".

Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki Źródło zdjęcia: Volodymyr Zelenskyy/X

- Kolejna kwestia to gospodarka. W Gdańsku zorganizowaliśmy - moim zdaniem - udaną konferencję dotyczącą odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy. Polski biznes jest tym zainteresowany. Jesteśmy otwarci na naszych polskich partnerów - stwierdził prezydent Ukrainy.

Zełenski w środę po rozmowie z prezydentem Polski pisał, że rozmowa była "ważna i potrzebna" i przypominał, że Rosja jest wspólnym zagrożeniem obu krajów. Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Ukrainy mówił między innymi, że nie udało się "rozwiązać kwestii historycznych".