Co może oznaczać upadek Bachmutu? Zełenski o propagandowym i militarnym skutku

Jeśli Rosja zatknęłaby w Bachmucie swoją flagę, pomogłoby to władzom w Moskwie przekonać obywateli, że rosyjska armia jest potężna - ocenił w prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z CNN. - Rozumiemy, co Rosja chce tam osiągnąć. Potrzebuje jakiegokolwiek, nawet małego zwycięstwa. Nawet poprzez zrujnowanie wszystkiego i zamordowanie tam wszystkich cywilów - dodał Zełenski.

- Bronimy Bachmutu, ponieważ jeśli to miasto upadnie, rosyjskie wojska będą miały otwartą drogę do zajęcia innych ośrodków w Donbasie, takich jak Kramatorsk czy Słowiańsk - ocenił we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańską stacją CNN.