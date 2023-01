Eksperci: zdobycie Sołedaru nie ma znaczenia. Podolak: Rosjanie stracili tam i wokół Bachmutu 20 tysięcy żołnierzy

Jak zauważył think tank, w czwartek ukraiński sztab nie informował - w przeciwieństwie do poprzednich dni - że siły ukraińskie odpierają rosyjskie ataki na Sołedar. Rosyjskie źródła twierdziły natomiast, że ich wojska oczyszczają miejscowość z pozostałych sił ukraińskich. Rosyjscy blogerzy opisujący wojnę zamieścili również w czwartek materiały filmowe z bojownikami Grupy Wagnera swobodnie spacerującymi po Sołedarze - napisał ISW.

ISW: ogłaszane zajęcie Sołedaru nie ma znaczenia operacyjnego

Think tank ocenił, że nawet jeżeli do okupacji Sołedaru doszło, to rosyjska propaganda wyolbrzymia znaczenie zdobycia miasta, bo jest to w najlepszym wypadku pyrrusowe zwycięstwo taktyczne. Nie umożliwi ono siłom rosyjskim sprawowania kontroli nad krytycznymi ukraińskimi naziemnymi liniami komunikacyjnymi do Bachmutu ani nie poprawi pozycji sił rosyjskich w celu okrążenia tego miasta w krótkim okresie.