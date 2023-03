Nazywali ją "Aniołem żołnierzy". 29-letnia ratowniczka zginęła pod Bachmutem

czytaj dalej

Kolejna fala zatruć niezidentyfikowanym gazem w Iranie. Dziesiątki uczennic z 30 miast w 10 prowincjach Iranu trafiły w sobotę do szpitali - podała AFP powołując się na lokalne agencje Tasnim i Mehr. W ciągu ostatnich tygodni do placówek medycznych trafiło już kilkaset dziewcząt. Wszystkie miały takie same objawy: problemy z oddychaniem, bóle i zawroty głowy. Pojawiają się opinie, że tajemnicze zatrucia są celowym działaniem grup religijnych sprzeciwiających się edukacji kobiet.