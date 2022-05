Dowódca pułku Azow: Rosjanie przedarli się na teren zakładów. Trwają ciężkie i krwawe walki

Dowódca broniącego Azowstalu pułku Azow potwierdził, że rosyjskie siły wdarły się na teren zakładów w Mariupolu. - Trwają ciężkie i krwawe walki - przekazał Denys Prokopenko. Zaznaczył przy tym, że ukraińscy żołnierze nadal "utrzymują obronę". Zanim pojawiło się to oświadczenie, z żołnierzami nie było w środę kontaktu. Wcześniej mer miasta Wadym Bojczenko powiedział, że na terenie kombinatu pozostają "setki cywilów, z których ponad 30 to dzieci".

Dodał, że jego oddział czyni "nadludzkie wysiłki", by powstrzymać atak rosyjski. Przyznał, że sytuacja jest "bardzo trudna", jednak - jak dodał - żołnierze "nadal wykonują rozkaz i utrzymują obronę". Dowódca powiedział, że dziękuje "całemu światu za ogromne poparcie dla garnizonu Mariupola".

Ukraiński parlamentarzysta: trwają próby szturmów, Rosjanie już na trenie Azowstalu

Wcześniej w środę portal Ukraińska Prawda, powołując się na własne źródła, przekazał, że Rosjanie przedarli się do zakładów Azowstal , ostatniego punktu oporu sił ukraińskich w Mariupolu nad Morzem Azowskim.

Szturm rozpoczął się we wtorek, po częściowej ewakuacji cywilów z terenu zakładów. W środę wojska rosyjskie przedarły się do kombinatu, który dotąd bombardowały i ostrzeliwały. - Trwają ciężkie walki, nie ma kontaktu z żołnierzami ukraińskimi - podała z kolei Ukraińska Prawda.

Mer Mariupola: trwają ciężkie walki na terenie Azowstalu

Powiedział także, że na terenie zakładów pozostają "setki cywilów, z których ponad 30 to dzieci", które czekają na ewakuację. We wtorek Bojczenko informował, że w Azowstalu wraz z żołnierzami pozostawało jeszcze ponad 200 cywilów. Potwierdził, że nie ma już kontaktu z ukraińskimi obrońcami kombinatu.

Agencja Unian przekazała zaś, że we wtorek w czasie próby szturmu Rosjanie użyli sprzętu opancerzonego i czołgów, usiłowali też wysadzić desant i skierowali do walk dużą liczbę piechoty.

Resort obrony: Rosja nadal blokuje ukraińskie oddziały w rejonie Azowstalu

Natomiast wcześniej rzecznik Ministerstwa Obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk przekazał, że "Rosja nadal blokuje nasze oddziały w rejonie zakładów Azowstal". - Były próby szturmu. Trwają co pewien czas ostrzały artyleryjskie i rakietowo-bombowe przy użyciu lotnictwa - poinformował na briefingu dla prasy.

Rzecznik dodał, że Rosja próbuje prowadzić w Mariupolu działania filtracyjne. - Są fakty wywożenia ludności na tereny Federacji Rosyjskiej, odbywa się to przymusowo, bez zgody ludzi, i to w wieku XXI. To są zbrodnie, które Federacja Rosyjska popełnia dzisiaj w tym mieście, faktycznie zrujnowanym przez tę samą rosyjską armię - mówił.