Dzieci w podziemnym schronie zakładów Azowstal. Pułk Azow opublikował nagranie

W pomieszczeniach tych są głównie kobiety i dzieci, od niemowląt do nastolatków. Na wideo żołnierze schodzą do podziemi, rozdają słodycze dzieciom, które dziękują im za pomoc i jedzenie. - Graliśmy w gry na telefonie, ale chcemy już iść do domu, chcemy zobaczyć słońce - mówi dziewczynka, na nagraniu opublikowanym przez agencję Reutera.

- My po prostu chcemy wrócić do domu, do naszego życia, chcemy zobaczyć naszych bliskich. Naprawdę za nimi tęsknimy - dodają dzieci, które zgromadziły się wokół żołnierzy. Wiele z nich ukrywa się pod ziemią już od dwóch miesięcy. - Mam nadzieję, że kiedy nasze domy zostaną odbudowane, będziemy mogli żyć w pokoju, będziemy mogli żyć w Ukrainie, bo to jest nasz dom - mówi jeden z chłopców na nagraniu.