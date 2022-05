Atak na koksownię w Awdijiwce. Nie żyje co najmniej 10 osób

Ukraińska policja poinformowała o ataku rakietowym na koksownię w Awdijiwce w obwodzie donieckim. Szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie przekazał, że zginęło co najmniej 10 osób, a 15 zostało rannych.

