Brakuje paliwa na rosyjskich stacjach. Przez ataki Ukraińców
Jak podał w niedzielę portal The Moscow Times, problemy z zaopatrzeniem w paliwo - między innymi w Petersburgu - pojawiły się w następstwie poważnych uszkodzeń rafinerii ropy naftowej w Kiriszach (KINEF), drugiego co do wielkości zakładu tego typu w Rosji, którego zdolności przerobowe sięgają 21 milionów ton surowca rocznie.
Według szacunków amerykańskiego think tanku RAND Corporation, w wyniku ataku z 9 listopada bieżącego roku rafineria utraciła około 70 procent mocy produkcyjnych.
Kilka godzin po uderzeniu w KINEF stacje paliw Rosnieftu w Petersburgu wprowadziły nadal obowiązujące ograniczenia w sprzedaży paliwa: limit 30 litrów benzyny oraz 50 litrów oleju napędowego na jeden pojazd wraz z zakazem tankowania do kanistrów.
Ukraińskie ataki na rafinerie w Rosji
W ciągu niespełna miesiąca Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły ataki na co najmniej 20 rosyjskich rafinerii. Wśród nich znalazły się jedne z największych, jak rafinerie w Omsku, Kstowie i Riazaniu, wspomniana już rafineria KINEF w obwodzie leningradzkim oraz kompleks TANECO w Niżniekamsku.
W związku ze spadkiem krajowej produkcji Rosja została zmuszona do znacznego zwiększenia importu benzyny z zagranicy - przede wszystkim z Maroka, Turcji i Egiptu. Moskwa kontynuuje również sprowadzanie paliwa z Białorusi i Kazachstanu. Według danych firmy analitycznej Kpler, w październiku import benzyny do Rosji drogą morską osiągnął rekordowy poziom 390 tysięcy ton.
Jak podaje agencja Ukrinform, w obliczu regularnych ukraińskich ataków na rafinerie, wolumen przerobu ropy naftowej w Rosji spadł do najniższego poziomu od ponad dwóch dekad.
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