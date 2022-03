Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję potępiającą inwazję Rosji na Ukrainę, pięć państw było przeciwko

Treść rezolucji

Ambasador USA przy ONZ: działania Rosji stanowią pogwałcenie wszystkiego, co reprezentuje to ciało

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield mówiła zaś, że "Rosja bombarduje budynki mieszkalne, święte miejsca pochówków, przedszkola, sierocińce i szpitale" oraz "wywołała masowy głód i zmusiła tak wielu ludzi do opuszczenia domów". - Działania Rosji stanowią pogwałcenie wszystkiego, co reprezentuje to ciało - oceniła. Dodała, że Rosja planuje dodatkowe zaostrzenie brutalności działań i używa zakazanej amunicji kasetowej i bomb termobarycznych. Thomas-Greenfield podziękowała Rosjanom uczestniczącym w protestach przeciwko wojnie i zwróciła się do rosyjskich żołnierzy: - Wasi przywódcy okłamują was. Nie popełniajcie zbrodni wojennych. Zróbcie wszystko, co możecie, by złożyć broń i opuścić Ukrainę.