"Zbrodnia wojenna", "słabość Putina", "NATO będzie nadal wspierać odważnych Ukraińców"

Pakt Północnoatlantycki będzie nadal wspierać odważnych Ukraińców w walce z agresją Kremla, tak długo, jak będzie to potrzebne - napisał szef NATO Jens Stoltenberg w reakcji na zmasowane ataki rakietowe Rosjan na ukraińskie miasta. Ataki na cywilów są nie do przyjęcia, to demonstracja słabości Władimira Putina, a nie jego siły - napisał szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly. Rosyjskie zbrodnie potępili szefowie dyplomacji Francji i Niemiec.